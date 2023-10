Andrés Orozco-Estrada, il neodirettore dell'Orchestra Rai debutta sulle note di Mozart

Andrés Orozco-Estrada è stato nominato a maggio nuovo direttore dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il 14 ottobre debutterà sul placo dell'Auditorium Arturo Toscanini.

Un appuntamento che precede l’avvio della Stagione 2023/2024 previsto il 26 e 27 ottobre, con il Direttore emerito Fabio Luisi sul podio e Martha Argerich come solista, già andato sold out.

Il concerto di apertura

In apertura Orozco-Estrada propone la celebre Sinfonia n. 41 in do maggiore KV 551 di Wolfgang Amadeus Mozart detta “Jupiter”.

"Mi è sembrato giusto aprire con Mozart, la cui musica sa aprire il cuore" ha commentato il direttore.

Composta in un periodo difficile per il musicista austriaco, dato da incertezze economiche, affettive e psichiche, la pagina è caratterizzata da un tono grandioso e olimpico, e conclude il ciclo delle sue ultime tre sinfonie, scritte in soli tre mesi tra giugno e agosto del 1788.