Tav, entro il 2025 in Valsusa arrivano le due nuove frese per scavare il tunnel

In attesa che si risolva la questione del Frejus, con la frana che minaccia la riapertura del tunnel ferroviario e l'autostrada che procede a scartamento ridotto, vanno invece avanti i lavori di scavo per la Torino-Lione. L'alta velocità della Tav.

Frese in arrivo in Valsusa nel 2025

E aggiunge: " Mese per mese stiamo vedendo consegnare le TBM (le frese utilizzate per scavare, ndr) nella fabbrica che le realizza in Germania: ne abbiamo ricevute due che arriveranno a cinque na inizio del prossimo anno e poi toccherà alle due italiane per averle nel 2025 tutte e sette al lavoro ".

Avanti con l'attrezzaggio

Ma in attesa delle frese si procede su altri terreni. "Parallelamente abbiamo in corso la gara per l’attrezzaggio ferroviario e tecnologico e stiamo quindi ragionando su come ottenere per il 2032 un tunnel di nuova generazione", ha concluso Rocca.