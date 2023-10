Sapere digitale: al via i nuovi corsi di formazione per bibliotecari

Nei mesi di ottobre e novembre prendono il via i nuovi corsi di formazione di Sapere Digitale - Educazione civica digitale in biblioteca, il progetto sostenuto da Compagnia di San Paolo - Obiettivo cultura, sviluppare competenze e aperto a tutte le biblioteche del Piemonte e della Valle D’Aosta (in particolare alle biblioteche civiche ma possono aderire anche le biblioteche scolastiche, universitarie e gli archivi).

Sapere Digitale infatti ha come obiettivo quello di stimolare il ruolo cruciale che le biblioteche possono giocare a supporto dell’educazione civica digitale e della diffusione di una sempre maggior consapevolezza nel corretto utilizzo del digitale, in primo luogo per le biblioteche e gli insegnanti delle scuole del territorio creando ricadute positive sull’intera cittadinanza.

Non solo, quindi, formazione e aggiornamento professionale (centrali in questa fase di

trasformazione digitale delle istituzioni culturali), ma un progetto che vuole fungere da attivatore per le biblioteche, essere una chiamata all’azione per approfondire e sperimentare modalità di accesso al sapere e alla conoscenza ad alto tasso di digitale.

Dopo i corsi di formazione è perciò possibile seguire un percorso di tutoraggio e consulenza per realizzare progetti concreti sul digitale all’interno delle proprie realtà o tagliati su misura su esse.

I corsi di Sapere Digitale coinvolgono infatti alcuni dei maggiori esperti italiani di tecnologia e comunicazione e la tipologia è eterogenea: alcuni moduli sono di natura teorica, altri hanno sia una parte teorica sia una pratica, altri ancora utilizzano metodologie didattiche innovative.

La Biblioteca Archimede e i partner di progetto offrono inoltre supporto nella realizzazione delle diverse iniziative e tutoraggio con gli stessi docenti dei corsi, fornendo anche dispositivi quali, per esempio, tablet per seguire i laboratori e avviare poi in autonomia le varie iniziative digitali in ciascuna biblioteca.



Sono stati organizzati specifici laboratori che riguardano la lettura delle immagini e la

decodificazione di linguaggi visivi (11 ottobre 2023) insieme a Roberta Franceschetti ed Elisa Salamini fondatrici dell’associazione culturale Mamamò che promuove l’educazione digitale di adulti e ragazzi. E poi un corso di scrittura per il web (19, 25 ottobre e 8 novembre 2023) insieme a Simona Sciancalepore esperta di scrittura creativa e docente di Scienze dell’Organizzazione all’Università degli Studi di Milano Bicocca e infine un ciclo di tre incontri (13, 20, 27 novembre 2023) sull’uso e sulle funzionalità delle app con Giulia Natale docente e formatrice che per Sapere Digitale ha già realizzato insieme a un gruppo di lavoro composto da più biblioteche “La

guida all’uso delle app in biblioteca” (scaricabile gratuitamente sul sito di Sapere Digitale (https://www.saperedigitale.org/guida-app-in-biblioteca/).



Tutti i corsi di Sapere Digitale sono gratuiti, fino a esaurimento posti. La formazione sarà online.



Vi si possono iscrivere bibliotecari, insegnanti, archivisti del Piemonte e della Valle d’Aosta compilando il modulo online presente sul sito web di Sapere Digitale nella sezione Formazione/Calendario corsi 2023 accessibile dal menu di navigazione.

Anche quest’anno il progetto Sapere Digitale - Educazione civica digitale in biblioteca

collabora con il Festival dell’innovazione e della Scienza in programma a Settimo Torinese, Avigliana, Castiglione Torinese, Chieri, Collegno, Moncalieri, Nichelino, San Mauro Torinese, Torino e Venaria Reale dall’8 al 15 ottobre.

Sapere Digitale infatti promuove tre eventi speciali incentrati sul tema della XI edizione del festival: i linguaggi.

Il manifesto della comunicazione non ostile

Martedì 10 ottobre 2023 alle 9 nella Biblioteca Archimede in piazza Campidoglio 50 a Settimo Torinese ci sarà l’incontro di formazione “Il Manifesto della comunicazione non ostile”. Barbara Alaimo, formatrice e pedagogista per l’Associazione no profit Parole O_Stili, un progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza delle parole, proporrà un’iniziativa di formazione interattiva per avvicinare ragazze e ragazzi ai principi del Manifesto così da accompagnarli a diventare cittadini digitali responsabili e a prevenire fenomeni quali cyberbullismo, prepotenze e violenze verbali.





Per info: https://www.saperedigitale.org/il-manifesto-della-comunicazione-non-