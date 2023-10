A Torino ultimi giorni di "autunno caldo": da lunedì le temperature crollano da 15 a 17 gradi

Arrivano nubi più consistenti già da oggi, legate a deboli perturbazioni che non porteranno piogge significative se non ai confini alpini nordoccidentali. Quindi avremo giornate un po' grigie e il sole che farà capolino ogni tanto grazie a qualche schiarita anche estesa ma temporanea. Possibili nebbie di notte e al mattino su aree di pianura.

Le temperature saranno per lo più stazionarie e ancora ben oltre la media del periodo. I valori massimi saranno compresi tra 23 e 25 °C tra oggi e domenica, un po' più bassi dei giorni scorsi per via della maggiore nuvolosità che sarà presente. Le minime saranno in graduale calo e comprese tra 15 e 17 °C fino a sabato, domenica mattina già in calo più netto e con valori che localmente saranno attorno 11/12 °C.