Dall'ascensore fuori uso, alla scarsa illuminazione: la promenade del Lingotto ha bisogno di nuovi interventi

A pochi giorni dall'inaugurazione di piazza Piemonte davanti al Grattacielo della Regione, sopralluogo della Commissione della Circoscrizione 8 lungo la Promenade che collega la stazione ferroviaria Lingotto alla fermata metro Italia '61.

La passerella ciclo-pedonale è già stata al centro di polemica per quanto riguarda la scarsa illuminazione al fondo del percorso e lo spaccio nelle ore serali, legato proprio questo problema.

"Un'arteria che necessita, nell'ultimo tratto verso la ferrovia, di interventi di messa in sicurezza pedonale rivolti ai non vedenti e di potenziamento dell'illuminazione pubblica" conferma il presidente Massimiliano Miano.

"L'ascensore della nuova spaziale promenade grattacielo Regione/stazione Lingotto è già fuori servizio" fa notare il consigliere Alessandro Lupi (Civica per la 8).

"Chiederemo ad RFI, proprietaria dell'area, uno sforzo aggiuntivo, rispetto a quanto già realizzato, per far sì che l'area sia percorribile da tutti, in condizioni ottimali" conclude Miano.