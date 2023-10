Segregati in 25 in una stanza aspettando di andare in Francia e Spagna: scoperta organizzazione per immigrazione clandestina

Erano addirittura in 25 chiusi nello stesso alloggio, in attesa di una speranza per poter raggiungere in maniera clandestina la Francia o la Spagna. Ecco la situazione che si sono trovati davanti agli occhi i carabinieri della Compagnia di Ivrea, a Torre Canavese.

Cinque persone nei guai, dai 23 ai 37 anni

L'operazione ha portato al fermo di cinque cittadini pakistani, di età compresa tra i 23 e i 37 anni, accusati di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Tutto è cominciato intorno a mezzogiorno, quando le forze dell'ordine sono entrate in una casa utilizzata dagli indagati come base operativa per fornire la prima accoglienza agli ospiti, in attesa del loro smistamento in altri Paesi europei.

In 25 dentro una stessa stanza

All'interno di una stanza di questo appartamento sono stati trovati 25 stranieri, provenienti dal Pakistan e dall'India, in condizioni igienico-sanitarie precarie. Queste persone erano probabilmente in attesa di essere trasferite in Francia e Spagna. L'indagine, effettuata attraverso le segnalazioni giunte alla Stazione Carabinieri di Agliè e sviluppata anche con l'analisi delle registrazioni delle telecamere, testimonianze e riconoscimenti fotografici, ha rivelato gravi elementi