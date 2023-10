A Moncalieri in servizio i 'nonni vigili' per garantire la sicurezza all'esterno delle scuole

Da un mese è iniziato il nuovo anno scolastico e a Moncalieri, la città del tempo pieno per tutti, sono tornati in azione i 'nonni vigili', con il compito di supportare e aiutare gli studenti in entrata ed in uscita dalle classi.

Venti le scuole coinvolte

Il progetto, realizzato dall’Unione dei Comuni, consente agli istituti di poter contare sulla collaborazione di persone selezionate e coordinate dal servizio di Protezione Civile Gruppo Trasmissioni. “Si tratta di una iniziativa importante per i bambini e le famiglie, per questo vanno ringraziati coloro che si assumono questo impegno”, ha dichiarato l’assessore alla Famiglia e alle Persone Silvia Di Crescenzo.

Il progetto coinvolge una ventina di nonni, che per tutto l'arco dell'anno scolastico vigileranno su ingressi e uscite in altrettanti strutture scolastiche: 7 plessi fanno parte dell'Istituto Comprensivo Centro storico, sei sono a Borgo San Pietro, quattro invece a Santa Maria e tre nel quartiere Nasi.

Si cercano altri volontari

“Un altro tassello che ogni anno si aggiunge all’insieme dei servizi che Moncalieri mette a disposizione per sostenere il mondo della scuola, che per noi viene prima di tutto” sottolinea l’assessore all’Istruzione Davide Guida.

A metà ottobre, però, restano scoperte ancora alcune postazioni: chi vuole dare la sua disponibilità, può mandare una mail all’indirizzo info@gtpc.it.