Moncalieri si prepara alla ripresa delle lezioni: pre e post scuola, trasporti, mensa e tutto quello che c'è da sapere

Il conto alla rovescia è già iniziato. Lunedì prossimo, 11 settembre, suonerà la prima campanella del nuovo anno scolastico e a Moncalieri, che da tempo ha scelto la strada del tempo pieno, per venire incontro alle esigenze di famiglie e genitori che lavorano, da ieri e fino a domenica 17, è possibile effettuare l’iscrizione per il servizio di pre e post scuola nei quattro istituti comprensivi della Città.

Tempo pieno al via dal 25 settembre

Per potersi iscrivere è necessario compilare il form in tutte le sue parti. Il servizio pre e post scuola inizierà lunedì 25 settembre, si attiverà con un minimo di 5 alunni ed avrà un costo di 25 euro al mese, una riduzione del costo complessivo per le famiglie, rispetto allo scorso anno.

"La scuola viene prima di tutto e si tratta di un servizio sempre più importante, per andare incontro alle esigenze di tutte le famiglie e conciliare gli impegni lavorativi e la permanenza a scuola dei bambini", ha spiegato l'assessore all'Istruzione Davide Guida.

Trasporti e mensa scolastica

Per accedere ai servizi mensa e trasporto scolastico per l'anno scolastico 2023-24 è necessario iscriversi tramite il Portale Scuola Moncalieri, cliccando su https://scuolamoncalieri.cittadigitale.org. La mensa inizierà lunedì 18 settembre, mentre il trasporto scolastico partirà lunedì 2 ottobre (con la chiusura delle iscrizioni per il servizio prevista per mercoledì 20 settembre).

Le richieste di iscrizione per il trasporto scolastico verranno accolte in base all'ordine di arrivo e alla capienza massima dei mezzi utilizzati, con priorità per gli studenti residenti a Moncalieri: bisogna iscriversi anche se l’alunno ha frequentato la mensa o il trasporto scolastico nel corso dello scorso anno scolastico.