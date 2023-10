Hayez alla Gam: dalla Meditazione a l’Accusa Segreta, le opere in mostra del pittore del Romanticismo italiano

Non c’è Il Bacio, ma la mostra “Hayez. Officina del pittore romantico”, ospita alcune importanti opere, tra cui La Meditazione, Il consiglio alla vendetta e Accusa Segreta, insieme a molti quadri e disegni inseriti del pittore veneziano.

"Il Bacio è diventato il simbolo dell’Accademia di Brera, per cui non si sposta dalla sua sede. Questo è l'unico motivo per cui non lo abbiamo inserito in mostra", conferma il curatore Fernando Mazzocca.

Dieci sezioni per 100 opere allestite fino al 1° aprile in un percorso cronologico, raccontano il lavoro di Francesco Hayez, autore simbolo del passaggio tra lo stile neoclassico a quello romantico. Dalle prime esperienze tra Venezia e Roma, sotto l’influenza dell’opera di Tiziano, fino a quelle come "pittore civile".

Amico di Manzoni e di Verdi, considerato il pittore del Risorgimento, Hayez è stato dimenticato per diversi anni, fino quando venne riscoperto negli anni ‘70. Fil rouge della mostra il rapporto tra disegno e pittura, mai secondario per il pittore. Un’attenzione particolare viene riservata alla modella e amante di Hayez, Carolina Zucchi, ritratta sia in momenti di intimità sia per grandi opere diventata celebre.

Focus speciale dell’esposizione è quella dedicata ai disegni per la Sete dei crociati. Opera che aveva programmato come suo capolavoro, eseguita tra il 1833 e 1850 destinata a Palazzo Reale di Torino, dove è ancora conservata. Per la Gam la terza mostra dedicata all’arte dell’Ottocento, dopo i Macchiaioli e Giovanni Fattori.

Per info: https://www.gamtorino.it/it