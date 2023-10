A Torino i clochard accolti nell'ex Buon Pastore per l'inverno. E riapre via Traves

I clochard ospitati all'interno dell'ex Istituto Buon Pastore durante l'autunno/inverno 2023-2024. Con l’approssimarsi della stagione più fredda, la Città è al lavoro per predisporre il ‘Piano invernale di accoglienza’ dei senzatetto.

Il Buon Pastore

Novità di quest’anno è che Palazzo Civico ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente il complesso edilizio di corso Principio Eugenio 18 a realtà del terzo settore. Associazioni ed enti no-profit che, nell’ambito del percorso di coprogettazione del Piano di Inclusione Sociale, dovranno elaborare un progetto di accoglienza. L'Istituto Buon Pastore, realizzato in varie fasi tra il 1847 e il 1909 da un'ordine di suore per ospitare ragazze disagiate ed abbandonate, è occupato in parte dagli uffici regionali.

80 posti letto

Gli altri spazi dell'edificio, dal 15 novembre 2023 al 30 aprile 2024, potranno ospitare fino a 80 posti letto accogliendo persone senza dimora, singole o in coppia, anche di età superiore ai 67 anni e minori stranieri non accompagnati in attesa di soluzioni di accoglienza dedicate. Una parte dei posti a disposizione potrà essere riservata all’ospitalità di persone in emergenza abitativa, in collegamento con i servizi di strada diurni e notturni e di pronto intervento sociale.

Riapre via Traves

“Si tratterà – spiega l’assessore alle Politiche Sociali e Abitative, Jacopo Rosatelli - di un progetto innovativo rispetto ai tradizionali siti di accoglienza straordinaria avviati negli ultimi anni dalla Città che vedrà la presenza, negli orari di attività, di un’equipe di operatori professionisti, di mediatori culturali e di volontari”.

Come anticipato i senzatetto verranno nuovamente accolti in via Traves. La struttura, utilizzata nei mesi estivi dalla Prefettura come hub di smistamento dei migranti, nei giorni scorsi è stata completamente sgomberata.

70 posti in via Traves

Gli spazi saranno ora riqualificati e potranno accogliere di base 70 persone, ad accesso diretto. I clochard potranno presentarsi direttamente di sera ai cancelli della struttura vicino all'Allianz Stadium. Qualora si verifichi una grande affluenza, i posti letto del sito di Torino nord potranno essere aumentati.

Bus per assistenza in strada dei senzatetto

L’obiettivo resta comunque quello del superamento di un grande punto emergenziale come via Traves, in favore di un’accoglienza in siti più piccoli e più diffusi sul capoluogo. Già dallo scorso anno la Città ha rafforzato la rete dei presidi di accoglienza notturna di due strutture (ubicate in piazzale della Croce Rossa e in corso Sebastopoli), cui si aggiungerà, per l’inverno in arrivo, quella messa a bando.

A completare il quadro delle novità partirà in settimana la sperimentazione dell'ambulatorio mobile del progetto Torino Street Care 3.0. Un bus completamente attrezzato dove i senzatetto potranno ricevere per "strada" cure mediche, ma anche assistenza legale e sociale.