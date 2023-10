Rinnovato il Cda del Collegio Einaudi: Paolo Enrico Camurati confermato Presidente

È stato rinnovato negli scorsi giorni il CdA della Fondazione Collegio Universitario Einaudi, con la rinomina del prof. Paolo Enrico Camurati, in rappresentanza del Politecnico, a Presidente del Collegio e la nomina di Vice Presidente della prof.ssa Barbara Bruschi, Vice Rettrice per la didattica di Unito, in rappresentanza dell’Università.

“Ho intrapreso questo percorso tre anni fa”, - dichiara il prof. Camurati -, “approfondendo la conoscenza di una realtà stimolante e dal forte impatto sociale. Un’eccellenza torinese, capace di gestire in modo efficiente fondi pubblici e privati e di sviluppare progetti complessi che guardano al futuro, come quello del Polo delle Arti, da poco presentato al pubblico. Un ente che stimola anche la quotidianità di 850 studenti meritevoli, che scelgono Torino come città per vivere gli anni universitari e che trovano nel Collegio una comunità accogliente e un progetto formativo trasversale, che li prepara ad essere cittadini consapevoli e responsabili, capaci di svolgere un ruolo d’impatto nella società del domani. E’ per me un onore poter continuare a guidare la Fondazione in qualità di Presidente del Collegio Einaudi per il prossimo triennio con l’obiettivo di dare sviluppo ai tanti progetti in cantiere, dalla riqualificazione edilizia al potenziamento delle attività formative”.

Il prof. Camurati, già Preside della III Facoltà di Ingegneria, svolge un’intensa attività scientifica nel campo della progettazione assistita da calcolatore (CAD) di sistemi digitali e della loro verifica formale di correttezza. La sua attività didattica riguarda gli algoritmi, le strutture dati e la progettazione di sistemi digitali. È attivo nelle relazioni internazionali in qualità di rappresentante dell’Ateneo presso EURECOM (Sophia-Antipolis, Francia).

Siedono inoltre nel Consiglio del Collegio Alice Colombo, in rappresentanza di Fondazione CRT, Federico Viano, in rappresentanza di Fondazione Compagnia di San Paolo (confermato dallo scorso triennio) e il dottorando Salvatore Carusotto, in rappresentanza del Consiglio Studentesco del Collegio.

Confermato il Collegio dei Revisori nelle persone di Emilio RIGAULT, Presidente, nomina MEF, Giovanni CALVISI, nomina Assemblea Collegio e Marco ZICCARDI, nomina MUR.

Rinnovato anche il Comitato Scientifico del Collegio, che esprime una pluralità di competenze e profili disciplinari che spaziano dalle aree tecnico-scientifiche dell’ingegneria e della fisica, alla sinologia e alla progettazione e didattica sperimentale.

Ne fanno parte i professori universitari Daniele Brigadoi Cologna, Martino Gagliardi, Francesca Montagna, Maria Consolata Siniscalco, Roberto Trinchero e gli esperti di innovazione, progettazione formativa e di impatto sociale Andrea Giacomelli, Laura Morgagni e Azzurra Spirito. Presiede il Comitato Scientifico, in continuità con il precedente mandato, la prof.ssa Laura Montanaro, Prorettrice del Politecnico di Torino.