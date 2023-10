Una voragine "abbandonata" tra i binari di via Cigna. L'allarme dei residenti: "Qui ci scappa il morto"

Una voragine minaccia da almeno un paio di mesi i passanti nella zona di via Cigna, quasi all'angolo con via Robassomero, a poca distanza dal Rondò della Forca.

Sono sempre di più le segnalazioni che ci arrivano dai lettori che ci hanno mandato foto e segnalazioni da quella zona.



Dalle immagini, appare chiara una criticità legata a un grosso buco nella sede stradale che al momento degli scatti non risultava ancora chiuso, né riparato. Notevole la profondita, a pochi centimetri dal passaggio dei binari, che probabilmente contribuiscono a rendere complicato l'intervento di manutenzione. I rimedi, in queste settimane, si sono limitati alla collocazione di segnali stradali di pericolo e di deviazione che però, con il passaggio quotidiano del traffico, finiscono per essere schiacciati o rimossi.



"Prima o poi ci scappa il morto", è il commento più diffuso tra coloro che passano in questa zona di Torino.