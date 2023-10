Grugliasco ha ospitato la “Route21", tour in moto e sidecar con i ragazzi down

È partita da Palermo, l’ottava edizione della “Route21 Chromosome on the Road”, il giro d’Italia in moto con le persone con sindrome di Down. L’iniziativa coinvolge giovani uomini con la sindrome di Down che, a bordo della Harley Davidson (moto e sidecar), guidata da Gian Piero Papasodero, ideatore del progetto dal 2015 e vicepresidente dell’Associazione veronese Diversa-Mente, gireranno l'Italia da sud a nord e viceversa.

Il tour toccherà 33 città e in ognuna di esse sono previsti momenti di accoglienza e incontri istituzionali. Tra queste, in ordine di arrivo, Palermo, Catania, Crotone, Bari, Cervia, Venezia, Trieste, Verona, Monza, Grugliasco-Torino, Genova, Pontedera, Cagliari, Arezzo, Civitanova Marche e Amatrice. Route21 si concluderà a Roma, dove è previsto un incontro con Papa Francesco.

Una delle tappe ha visto protagonista proprio Grugliasco nella giornata di oggi, giovedì 19 ottobre, presso l'impianto sportivo SanRemo 72, in via Alberto Sordi, di fronte a Le Gru, sotto la guida impeccabile del presidente della società Alfonso Cedro, che ha ospitato la carovana con pranzo, hotel e donazione all'associazione.

Ad aspettare i motociclisti, arrivati rigorosamente in Harley, ai campi sportivi dove si allenano i giovani calciatori della Sisport, anche l'assessore allo sport e alla promozione della Città, Dario Lorenzoni, che ha omaggiato i ragazzi e il vicepresidente Gian Piero Papasodero con alcuni gadget della Città.