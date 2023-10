Ufficio immigrazione, si riorganizzo i vari servizi: da corso Verona si va in Questura

Dal 23 ottobre alcuni servizi forniti dall'ufficio immigrazione saranno trasferiti presso la Questura con accesso in via Tommaso Dorè 3 invece che essere erogati negli uffici di corso Verona 4 come avvenuto fino a oggi.

Stiamo parlando del ritiro dei titoli di soggiorno per coloro che hanno un appuntamento fissato tramite sms dal 23 ottobre 2023, secondo gli orari indicati nel messaggio. Ma anche dell'acquisizione istanza di protezione internazionale: dal lunedì al giovedì alle ore 8.30; l'acquisizione istanza di cure mediche art. 28 d.p.r. 394/99 (ex art. 19 comma 2 lettera d d.l.vo 286/98), previo appuntamento rilasciato dallo Sportello dell’Ufficio Immigrazione di corso Verona n.4; l'acquisizione istanza cure mediche non differibili art. 19, comma 2 lettera d bis d.l.vo 286/98 (previo appuntamento rilasciato dallo Sportello dell’Ufficio Immigrazione di corso Verona n.4); l'acquisizione istanze studio (per periodi superiori a 90 giorni, secondo la data e l’orario indicati sulla ricevuta di poste italiane s.p.a.).