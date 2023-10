Nichelino, torna l'allarme cinghiali sulle strade: due casi in pochi giorni in zona Stupinigi

Due casi in altrettanti giorni e in zona Nichelino torna l'allarme cinghiali sulle strade. Un doppio incidente che ha riportato in auge un tema e un problema già segnalato a più riprese, non solo nei periodi del lockdown.

Conseguenze limitate

I due episodi che si sono registrati per fortuna hanno avuto delle conseguenze limitate. Il primo è avvenuto nella tarda serata di lunedì 16 ottobre, in zona Stupinigi, sulla strada che porta a Vinovo. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri, visto che il conducente aveva sentito un urto senza capire con precisione cosa fosse successo: si era trattato di un cinghiale, colpito di striscio, che poi era riuscito ad allontanarsi nel parco antistante.

L'allerta ritorna alta

Il secondo episodio è avvenuto nei pressi di Candiolo, a pochi passi dal centro abitato. Nessuna conseguenza per l'autista ma adesso l'allarme è tornato altro, sperando che in una prossima occasione non si debbano contare danni ben maggiori.