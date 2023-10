Vialattea, la stagione ai nastri di partenza: tra le novità casse tecnologiche, app e innevamento programmato [VIDEO]

Casse intelligenti aperte 24 ore su 24, un innevamento artificiale programmato di ultima generazione e una nuova app. Sono queste alcune delle novità che caratterizzano la nuova stagione della Vialattea, presentata oggi a Torino.

La volontà è quella di rendere sempre più comfortevole l’esperienza del cliente sulle piste da sci di Sestriere, Sauze d’Oulx, San Sicario e Cesana-Claviere, che apriranno il 7 dicembre.

Grande centralità è data alla questione innevamento, chiamata alla grande sfida con il cambiamento climatico: sono stati rifatti 7.500 metri di impianto. Una soluzione che garantirà una migliore sciabilità e qualità dei servizi offerti agli sciatori della Vialattea: “Grazie a questo investimento, a parità di condizioni climatiche idonee potremo beneficiare di una maggiore e migliore produzione neve, consentendo ai nostri clienti di “sciare di più” e offrendo ai tour operator la possibilità di commercializzare gli skipass anche nel periodo prenatalizio e di fine stagione” spiega Luisella Bourlot, direttore della Sestriere S.p.A.

Sempre nell’ottica di migliorare il servizio al cliente, sono anche stati introdotti dei nuovi Ticket Kiosk, casse automatiche di ultima generazione dove si potranno acquistare in autonomia 24h/24h numerose tipologie di skipass. Verranno così allestiti 6 Smart Points nelle varie località del comprensorio che agevoleranno notevolmente le fasi di acquisto, riducendo di conseguenza i tempi di attesa alle casse. Migliorati poi anche i gate d’accesso. E non solo: debutterà la nuovissima app“Vialattea Ski” con l'obiettivo di arricchire ulteriormente l'esperienza dei nostri visitatori sulle montagne.

L’app, oltre alle funzioni di tipo informativo sul comprensorio con aggiornamenti in tempo reale su piste ed impianti e la disponibilità di mappe interattive, ulteriore strumento per sciare in sicurezza, consente anche l’accesso diretto al webshop di vialattea.it e permette di tracciare le giornate sulla neve ottenendo statistiche dettagliate con accesso alla community Skitude, fornitore del servizio App dei principali comprensori sciistici internazionali.

Il costo del giornaliero Vialattea è di 49 euro in alta stagione online, 50 euro in biglietteria. 255 euro il costo promozionale per lo skipass di 6 giorni acquistato su internet, contro i 261 della biglietteria.

“Sarà una stagione ricca di novità, proiettata verso il futuro” ha affermato Massimo Bonetti, presidente del consorzio turismo Sestriere. “A Sestiere è iniziata la nuova era dell’innevamento programmato, con investimenti che porteranno lo sci a un livello superiore. L’esperienza sciistica sarà confortevole, smart e velocemente accessibile” è la promessa del presidente. Sestriere, inoltre, ospiterà due gare di coppa europea femminile.

Soddisfatto il sindaco della cittadina di montagna Gianni Poncet: “La Vialattea è per noi la risorsa numero uno a livello economico e lavorativo, una risorsa turistica straordinaria. Vogliamo valorizzare la parte estiva, con gli impianti di risalita. Poi ci saranno grandi manifestazioni nel 2024, a partire dal Tour de France”.

Chi crede fortemente nella Vialattea e nelle montagne piemontesi è il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: “Dal 2019 a oggi abbiamo stanziato 100 milioni di euro sulla neve come Regione. 60 per il sostegno all’innevamento, gli altri 38,5 accordi di programma che finanziano interventi su tutte le 53 stazioni sciistiche. Sono tutte importanti”.