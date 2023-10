Da Federico Clapis a Lawrence Malstaf: ecco gli artisti che trasformano gli spazi di Scalo Vallino [VIDEO]

Lawrence Malstaf, Federico Clapis, Matteo Lucca, MiTch Lurenzana, Francesco Niccoli, Martina Fontana sono gli artisti della nuova edizione di DIFFUSISSIMA®, la kermesse che rende la città un museo a cielo aperto.

Dal 22 ottobre negli spazi di Scalo Vallino

Negli spazi di Scalo Vallino apre dal 22 ottobre al 5 novembre la mostra Post Umano l’Ulteriorità.

Spazi chiusi al pubblico fino all’anno scorso e riaperti proprio in occasione della prima edizione di Diffusissima che questa volta ospita le opere anche al piano di sopra.

“Appena ho visto questo luogo ho pensato a tutte le persone che che hanno lavorato nello Scalo ferroviario e ho pensato alle nostre vite e ai nostri luoghi, a come saranno” commenta il curatore Simone Senesi.

La parabola futuristica dell'umano

Frutto del lavoro del gruppo di artisti, alcuni digitali e altri fisici, affronta la parabola futuristica dell’umano, al quale i direttori artistici di Artàporter, Alyona Kosareva e Massimo Gioscia hanno affidato la curatela dell’installazione artistica.

Il Post-Umano e la sua Ulteriorità si evidenziano in un egualitarismo rappresentato da un continuum con il mondo animale, vegetale, minerale, extra terrestre e tecnologico, ci si ri-animalizza come arte della transizione. Momento clou allo Scalo Vallino, la performance live di Lawrence Mastalf con Shrink01995, progetto artistico che ha girato tutto il mondo, in programma il 4 novembre a Scalo Valdocco.

L’artista belga di fama internazionale, al confine tra il visivo e il teatrale, sviluppa installazioni e performance art con una forte attenzione al movimento, all'ordine e al caos. I suoi progetti coinvolgeranno la fisica e la tecnologia come punto di partenza o di ispirazione e come mezzo per attivare installazioni.

Oltre 100 artisti, sopiti nazionali e internazionali

La kermesse DIFFUSISSIMA® coinvolge oltre 75 luoghi diventano palcoscenico per oltre 100 artisti con ospiti nazionali e internazionali in un ricco programma di mostre, installazioni, performance, workshop e opere collettive.

L’arte è il mezzo di narrazione: è questo il fil rouge che tiene insieme la II edizione della rassegna nata con l’obiettivo di ri-scrivere il significato e gli spazi della città. L’arte diventa quindi lo strumento per eccellenza al fine di creare uno storytelling di Torino, con un’ottica di re-branding della città, tra riqualificazione urbana e post umanità, cogliendo lo spirito del tempo al fine di creare una nuova cultura condivisa attraverso il linguaggio trasversale dell’arte.

Nina Zilli per l'Opening del 22 ottobre

Opening della seconda edizione di DIFFUSISSIMA®, in programma domenica 22 ottobre alle ore 18, un evento speciale al The Place - Green Pea che vede ospiti Nina Zilli, Alvin e Raptuz con la mostra “Miracolo a Milano”, progetto che racconta un’altra città, quella di Milano, quale crocevia di storie e persone: la città dei sogni, delle azioni e delle possibilità. Un’esposizione che si colloca nell’ambito della più ampia riflessione e dei case studies correlati alla narrazione di una città, mediante il linguaggio dell’arte.

DIFFUSISSIMA® prosegue riaprendo quindi nuovi spazi cittadini, per creare nuovi significati mediante l’arte, a cominciare da Scalo Vallino per arrivare alla riapertura dello Scalo Valdocco.

Il contributo di Banco Azzoaglio

Grazie alla collaborazione con il MAU Museo d’Arte Urbana di Torino e di CioccolaTò sarà presente per la prima volta a Borgo Campidoglio, Barriera di Milano e Rocca di Arignano. Per il secondo anno consecutivo il principale mecenate di DIFFUSISSIMA® sarà inoltre Banco Azzoaglio, banca privata ed indipendente fondata in Piemonte nel 1879 e da sempre attenta al mondo della cultura e dell’educazione.

Per info e programma: https://diffusissima.it