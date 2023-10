Con le "Eccellenze a Tavola" si chiude a Moncalieri il mese dedicato a Gusto Festival e al buon cibo

Organizzato da Pro Loco Moncalieri, l’evento comprende una cena e un pranzo dedicati alle Eccellenze gastronomiche del Comune di Moncalieri, che patrocina e supporta economicamente il suddetto evento, che si svolge al PalaExpo di Borgo Mercato , allestito per l’occasione come un ristorante di alto livello, Sabato 21 alle ore 20 e Domenica 22 Ottobre alle 13.

Le Eccellenze gastronomiche di Moncalieri sono la Trippa, il Salame di Trippa, il Cavolfiore (Presidio Slow Food), il Lardo, la Salsiccia, tutti definiti in modo specifico di Moncalieri, oltre al Gran Bollito e al Ravanello Lungo, che in questa occasione sarà però assente per motivi di stagionalità. Le suddette specialità sono riconosciute come Eccellenze a livello locale, ma anche nazionale e all’estero e affondano le loro origini in una fiorente attività di mercato del bestiame e della sua macellazione, presenti in Città fin dal Medioevo, e nella storica tradizione orticola dell’area moncalierese.

Spazio ai gemellaggi enogastronomici