Nichelino, bagno di folla per i 30 anni della biblioteca civica Arpino. Tolardo: "E' l'anima di questa città"

30 anni e non sentirli, verrebbe da dire mutuando un vecchio slogan della pubblicità. Nichelino ha festeggiato ieri, giovedì 19 ottobre, con un bagno di folla e il tutto esaurito il compleanno speciale della biblioteca civica Giovanni Arpino, un gioiello che nel corso del tempo è diventato un punto di riferimento culturale non solo per la città.

I ricordi degli ex sindaci e assessori

Dopo l'introduzione fatta Michele Pansini e quelli della direttrice della biblioteca Loredana Pilati, ci sono stati i saluti via web del nichelinese d'adozione Darwin Pastorin. Poi la parola è passata all'ex sindaco Pier Bartolo Piovano, che ha voluto ricordare il teatro Superga, altra eccellenza nichelinese, sottolineando l'importanza di investire nella cultura.