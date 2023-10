Troppi furti in Circoscrizione 5: i consiglieri raccolgono le segnalazioni di chi, sfiduciato, non denuncia

Furti in Circoscrizione 5: i consiglieri raccolgono le segnalazioni di chi non denuncia più

Furti a raffica nei negozi. Appartamenti svaligiati e rapine in strada, aggressioni. È allarme sicurezza in Circoscrizione 5, dove gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da una percezione sempre minore di sicurezza.

Percezione. Una parola che ha creato più di qualche equivoco, perché pronunciata dallo scorso prefetto di Torino (Raffaele Ruberto) per spiegare come, visti i dati che raccontano di reati in calo a Torino, più che un problema di sicurezza in città vi sia un problema di percezione.

Una ricostruzione che aveva fatto storcere il naso a chi come Carmela Ventra e Alfredo Ballatore, consiglieri di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 5, è ogni giorno a contatto con residenti e commercianti e ne raccoglie le preoccupazioni e lamentele. Da qui l’idea: raccogliere segnalazioni, dati e presentare un dossier al nuovo prefetto Donato Cafagna.

“Ogni giorno sentiamo lamentele su quanto accade nei nostri quartieri e ultimamente queste sono sempre di più concentrate in un determinato perimetro” spiega Ventra, promotrice dell’iniziativa, dopo l’ennesima richiesta di aiuto arrivata da parte di una signora.

Da qui l’idea: “Sentito il nostro presidente di Circoscrizione Enrico Crescimanno, che si recherà nei prossimi giorni dal prefetto insieme a membri del consiglio, abbiamo deciso io e il mio collega Ballatore di raccogliere i dati sugli ultimi avvenimenti, in modo che il nuovo Prefetto abbia un'idea più chiara di ciò che avviene sul nostro territorio”.

Poi l’invito a cittadini e commercianti che, sfiduciati, avevano preferito non denunciare: farsi avanti e aiutate così nella redazione del dossier. “Se avete piacere anche voi di contribuire a questa lista, con fatti realmente accaduti, inviateci una mail: le stamperemo e le faremo consegnare dalla Circoscrizione stessa sulla scrivania interessata. La voce di tutti, vale più di quella di un singolo”.

I cittadini possono quindi mandare una mail all’indirizzo carmela.ventra@comune.torino.it o a chiaffredo.ballatore@comune.torino.it, per denunciare gli episodi di cui sono stati vittime.

“Non possiamo non fare nulla e arrenderci e a tutti coloro che si arrendono, decidendo di abbandonare il loro quartiere: così facendo permettiamo solo che un territorio venga abbandonato ad un destino che può essere ancora ridisegnato” è l’auspicio di Ventra.