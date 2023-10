Lavori in corso a Moncalieri: da lunedì interventi sulla sopraelevata e in piazza Mercato

Per Moncalieri quella che inizia lunedì sarà una settimana di passione per chi deve usare l'auto per spostarsi. Dopo via Bogino, ecco il cantiere in piazza Mercato. Dal 23 ottobre i lavori per il rifacimento dei marciapiedi si concentreranno sul piazzale a pochi passi dall’ex Foro Boario.

Come cambia la viabilità

Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria con finalità di adeguamento funzionale e normativo e impegnerà gli operai fino a sabato 28 ottobre con conseguenti modifiche alla viabilità. Previsto il divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati della carreggiata, in piazza Mercato (sul lato di via Lagrange) dal ponte della Ferrovia alla rotonda, oltre al restringimento della carreggiata. La chiusura della corsia di marcia verso via Lagrange-La Loggia sarà gestita con la deviazione del traffico su via Pastrengo, limitatamente al tempo di chiusura dell’arcata del ponte della ferrovia.

Interventi sulla sopraelevata

Ma non è tutto. Ativa, la società che gestisce la tangenziale, ha in programma alcuni interventi di messa in sicurezza della sopraelevata di Moncalieri, spesse volte teatro di incidenti: così da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre ci saranno delle riduzioni di carreggiata nelle strade che passano sotto o vicino la struttura.

In concreto, riduzione di carreggiata in Corso Trieste dal civico 29 al civico 5, in corso Roma dal civico 9 al civico 1, via Custoza e piazza Mercato, dalle ore 9 alle ore 16. Verrà comunque sempre garantita la percorribilità di una corsia per evitare ingorghi. Ma i cantieri ed il lavoro degli operai di sicuro porteranno ad inevitabili rallentamenti del traffico: occorrerà armarsi di pazienza.