Aurora, via Aosta resta un wc per cani e il simbolo dell'inciviltà umana

Escrementi di cani (e forse non solo) abbandonati ovunque, con un olezzo nauseante ad accompagnarli: il marciapiede dove attualmente è in corso il cantiere per lo Student Hotel era e resta un wc a cielo aperto.

Avevamo documentato questa situazione insostenibile già mesi fa ma oggi, a distanza di tempo, le cose non sono minimamente cambiate, anzi probabilmente sono addirittura peggiorate. Oltre a una respirazione non proprio piacevole, chi si trova costretto a passare di lì deve anche fare attenzione a non calpestare i cumuli di feci, alcune di grosse dimensioni.

Segno che all'inciviltà dei padroni, e degli umani in generale, non c'è mai fine, ma anche segno di una scarsa pulizia della zona da parte di chi dovrebbe essere deputato a farlo. Come se non bastasse, quasi all'incrocio con lungo Dora Firenze è stato abbandonato anche un mobile con relative assi.