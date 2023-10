Scontri con gli universitari, la polizia attacca il Consiglio: "Noi siamo lo Stato, ma la sinistra solidarizza con gli studenti"

Gli scontri con la polizia con protagonisti gli universitari dello scorso 3 ottobre sono stati al centro del dibattito questa mattina in Comune, dopo l'approvazione di un ordine del giorno in solidarietà "agli studenti minacciati e aggrediti al campus Einaudi". "L'approvazione di questo ordine del giorno esalta l'estremismo presente in qualche forza politica - ha dichiarato il segretario del sindacato di polizia Siap, Pietro di Lorenzo, chiamato in Municipio proprio per relazionare sulle problematiche della Città -. Se chi ha responsabilità politiche non capisce che la polizia è lo Stato vuol dire essere rimasti indietro di molti anni".

Ai sindacati di polizia hanno risposto direttamente gli esponenti del centrosinistra: "Sapevamo delle vostre critiche sull'ordine del giorno approvato recentemente - ha dichiarato Pierino Crema - ma pensavamo che questa convocazione potesse servire per parlare delle problematiche che segnalate quotidianamente". A sollevare un dibattito molto acceso è stato proprio l'ordine del giorno in sostegno degli studenti, che ha visto come prima firmataria la consigliera di sinistra ecologista Alice Ravinale: "Sono preoccupata per il tenore di questa discussione, il mio ordine del giorno non vedeva come nemici le forze dell'ordine". "Non ho nulla di cui scusarmi ma sicuramente ho molto di cui dialogare - ha poi continuato Ravinale - Se stavate cercando la pericolosa estremista temo che non la troverete".

La replica è toccata a Lega e Fratelli d'Italia: "Noi a quell'ordine del giorno abbiamo votato contro abbandonando l'aula quindi capisco lo sfogo che oggi c'è stato" ha dichiarato il consigliere di Fratelli d'Italia Enzo Liardo. A fargli eco il collega Giovanni Crosetto: "La maggioranza di sinistra non può continuare a contrapporsi alle forze dell’ordine. Approvare un Ordine del Giorno in Consiglio Comunale che esprime preoccupazione per la gestione dell’ordine pubblico di Torino rappresenta una gravissima ingerenza". "Il Partito Democratico - prosegue l'esponente del partito della Meloni - deve smettere di avallare le posizioni, estremiste ed antidemocratiche, che Sinistra Ecologista continua a portare avanti per compiacere certi ambienti". "Puntualmente gli studenti che partecipano a questi cortei sono quelli di Askatasuna - ha dichiarato Giuseppe Catizone della Lega - e nonostante tutto quel centro sociale non viene fatto sgomberare. Così stiamo delegittimando le forze dell'ordine". La dichiarata vicinanza alle forze di polizia deve essere accompagnata da fatti concreti ed invece ciò che vediamo concretamente è la messa sul banco degli imputati di chi tra mille cerca ogni giorno di assicurare la civile convivenza. Auspichiamo che, in futuro, il partito di maggioranza sia più cauto ed attento a non farsi trascinare in atti formali di chiara ispirazione della parte estremista e ideologizzat