Entro fine ottobre addio alle stazioni di [To]Bike, in arrivo nuove aree di sosta per bici e mono

Entro la fine di ottobre verranno smantellate tutte le ex stazioni di [To]Bike. Attivato nel 2010, il noleggio di bici firmato Bicincittà non ha ricevuto il rinnovo della concessione da parte del Comune e ha chiuso i battenti il 12 febbraio 2023.

Smantellate le piazzole

A distanza di circa otto mesi, nei prossimi giorni verranno completamente rimosse le piazzole dove era possibile noleggiare le bici gialle. Ad annunciarlo l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, rispondendo ad un’interpellanza del consigliere di Fratelli d’Italia Enzo Liardo.

Parcheggi bici e auto

L’esponente del partito della Meloni voleva fare chiarezza sull’organizzazione del bike sharing a Torino, con un’attenzione sull’ex stazioni di [To]Bike. In alcuni spazi verranno collocati degli archetti per essere poi destinati alla sosta delle biciclette, sia quelle private che in free floating, che dei monopattini in sharing. Alcune stazioni verranno invece riconvertite in parcheggi per le automobili.

A Torino 2.620 mezzi in sharing

Per quanto riguarda le biciclette a noleggio, a Torino sono presenti 2.620 mezzi in sharing. In dettaglio BOLT con 550 e-bike, COOLTRA con 140 e-bike, LIME con 400 e-bike, RIDEMOVI con 830 e-bike e 700 bike. “Tali società – ha spiegato Foglietta - sono state autorizzate al servizio in seguito al bando approvato nel 2019, in scadenza nell’ottobre 2024”. Una gara che non prevedeva limiti né nel numero di operatori autorizzabili, né nel numero di biciclette.