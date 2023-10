Il mondo della cultura torinese piange Gaetano Capizzi, fondatore e direttore di Cinemambiente

Lutto per la cultura torinese e non solo. Cinemambiente, Festival dedicato ai film a tema green, piange infatti il suo direttore e fondatore, Gaetano Capizzi. Aveva 63 anni. In queste ore, infatti, è arrivata la notizia della sua morte, al termine di un periodo in cui ha combattuto contro una malattia che però non gli ha dato scampo.



Ma la vita e la carriera (intrisa di passioni cinematografiche) di Capizzi non è stata solo Cinemambiente, avventura in cui si era imbarcato ormai dal 1998. Grande esperto di film, acuto critico di pellicole e organizzatore di eventi, in passato aveva messo la sua firma in calce anche al Festival del Cinema indipendente italiano a Berlino, così come è stato tra i fondatori del Centro italiano cortometraggio (Cic).



Forte il cordoglio, che in queste ore sta caratterizzando anche i social network dove tante persone stanno affidando alla Rete il proprio pensiero e il proprio ricordo di Capizzi. "Non era solo un uomo di cinema, ma una persona molto sensibile all'ambiente, che ha contribuito a sviluppare una grande consapevolezza sul tema anche tra i giovani", le parole di Enzo Ghigo, presidente del Museo del Cinema.



E Chiara Foglietta, assessore comunale alla Transizione ecologica, aggiunge: "Anche quando le forze erano poche, hai portato avanti il grande lavoro sull’ambiente e sul cinema che ha contraddistinto la tua vita. Con passione e costanza hai realizzato un Festival che rimarrà nella storia. Voglio ricordarti con la foto del lancio dell’ultima edizione di Cinemambiente, ringraziandoti per il ruolo che hai avuto in questa Città, anche nel far crescere la sensibilità verso i temi ambientali, quando ad affrontare certe questioni erano in pochi. Ci hai spronati - spronando sempre prima te stesso - a essere pionieri e fare sempre meglio. Ci mancherai moltissimo. Ciao Gaetano. Grazie".





“Oggi siamo tutti molto tristi e scioccati perché il mondo ha perso uno dei suoi difensori migliori – afferma Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema -. Una persona che ha dedicato la sua intera vita a educare, divulgare e combattere per la salvaguardia e la difesa del pianeta. Quando si era ancora ben lontani dalla consapevolezza di oggi, per lui era già un’urgenza occuparsi e informare, attraverso il potente mezzo della settima arte, sull’evoluzione dello stato dell’ambiente. Lo conosco dai tempi dell’università quando con spirito tenace e combattivo portava il cinema indipendente italiano a Berlino. Con lo stesso spirito ha fondato e diretto il Festival CinemAmbiente, il cui obiettivo è sempre stato, per oltre 25 anni, lo stesso: infondere consapevolezza ambientale. Ci mancherà la sua voce autorevole e grave, quella che sapeva raccontare, a tutte le generazioni, a cosa sarebbe andato incontro il pianeta se non lo avessimo rispettato”.

“Gaetano era un grande appassionato di cinema e un intelligente sostenitore dell'ambientalismo: mi mancherà in entrambi i campi”, così lo ricorda Steve Della Casa, direttore del Torino Film Festival.

“Ho avuto la fortuna di conoscere in Gaetano: una persona tenace e combattiva che non ha mai fatto mancare la sua intelligenza al festival che aveva creato con una straordinaria intuizione - dichiara Vladimir Luxuria direttrice del Lovers Film Festival. Avevamo una cosa in comune: la convinzione che la cultura e il cinema siano strumenti di progresso civile e militanza. Per lasciare in eredità alle future generazioni una Terra più giusta e meno ferita e più vivibile”.



"Gaetano aveva immaginato le potenzialità di Cinemambiente quando ancora in pochi si occupavano di ambientalismo: 25 anni dopo la sua creatura è un punto di riferimento internazionale e un fiore all'occhiello per Torino", ricorda la ex sindaca, Chiara Appendino.