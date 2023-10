Alle Ogr Torino, il Daniela Pes e Bobby Joe Long's Friendship Party

Daniela Pes e Bobby Joe Long's Friendship Party sono i protagonisti del prossimo appuntamento con OGR Club.



Il 28 novembre alle ore 21, nel Duomo delle OGR Torino, due delle voci più interessanti e creative della scena emergente italiana.

La cantautrice sarda ha recentemente vinto il Premio Tenco per la migliore opera prima con il suo disco d’esordio “Spira” - prodotto da Iosonouncane - e OGR Club sarà una delle tappe del suo Spira Club Tour.

Lunare e misteriosa, la musica di Pes ci trasporta in una dimensione “altra”, proprio come i suoi live, che assomigliano a un vero e proprio rituale sciamanico guidato dalla voce ipnotica della cantautrice.



Si chiude, sempre il 28 novembre, con i Bobby Joe Long's Friendship Party progetto del romano Henry Bowers. Band assolutamente fuori dal comune che dal 2016 unisce la dark-wave ai dischi in dialetto, per raccontare i non luoghi delle periferie romane.

Per info: https://ogrtorino.it/