The Pigeon Paradox: a Paratissima il progetto artistico a sostegno di Fondazione Paideia

A Paratissima, la kermesse dedicata agli artisti emergenti in programma a Torino presso la Cavallerizza durante il weekend dell’arte (1-5 novembre), c’è anche un progetto con un’anima solidale.

The Pigeon Paradox è la collettiva, firmata dagli artisti Andrea Gamba, Federico Luciani e Fabrizio Serra e curata da Francesca Canfora, realizzata in occasione di Paratissima per sostenere Fondazione Paideia, ente filantropico che opera per offrire aiuto concreto ai bambini con disabilità e alle loro famiglie.

Tre artisti con approcci diversi, raccontano attraverso pittura e scultura di biodiversità, equilibri naturali alterati e specie in via di estinzione. La mostra The Pigeon Paradox prende le mosse dall’omonima teoria coniata dall’ecologo Robert Dunn nel 2006, che riconosce al piccione un ruolo fondamentale nella tutela della biodiversità. Il volatile, specie molto diffusa in area urbana, anche se spesso inviso rappresenta nonostante tutto per i cittadini un costante e diretto contatto con la Natura, fattore che aumenta in ogni individuo consapevolezza e coinvolgimento in pratiche di tutela e conservazione ambientale.

Fondazione Paideia è beneficiaria di questo progetto che unisce e raccoglie le opere dei tre artisti che, a diverso titolo, sono anche parte attiva della vita della fondazione.

L’idea di comunità che Fondazione Paideia da sempre promuove e incarna ritorna all’interno di una mostra che diventa anche un progetto benefico condiviso. Parte del ricavato della vendita delle opere sarà infatti devoluto al sostegno dei progetti di Fondazione Paideia a favore dei bambini con disabilità e alle loro famiglie. Si ringrazia Cristina Borgarelli per l’ideazione del progetto.