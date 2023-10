L’Osteria Rabezzana organizza “Di Vino in Vino”

“Di Vino in Vino” sono le degustazioni guidate e raccontate da Alessandro Fresia, sommelier AIS. L’appuntamento di giovedì 26 ottobre esplora i vini di taglio bordolese, dalla Francia all’Italia. Dopo un’introduzione ai vini creati dall’assemblaggio di uve di vitigni utilizzati tradizionalmente per produrre i vini rossi di Bordeaux, si esplorano le zone di produzione e i principali vitigni per poi degustare 3 vini (2 francesi ed 1 italiano).

Costo: 40 euro

La prenotazione è obbligatoria

Info e prenotazioni

Web: www.osteriarabezzana.it

Tel: 011.543070 - E-mail: info@osteriarabezzana.it