Non si ferma al posto di blocco e rischia di investire un agente: denunciato dalla Polizia locale di Moncalieri

Sono stati lunghi momenti di paura e per fortuna senza gravi conseguenze: nei giorni scorsi a Moncalieri, dalle parti di strada Carignano, un uomo non si è fermato al posto di blocco della Polizia locale e fuggendo via ha rischiato di travolgere un agente.

La finta denuncia di furto della moto

Da lì è partito un inseguimento in stile Fast & Firious, che ha visto l'uomo riuscito a farla franca con la sua moto, nascondendosi in una stretta via in zona Tetti Piatti. Poi ha provato a ingannare tutti, lasciando lì la sua due ruote, presentandosi in caserma un paio di giorno dopo denunciandone il furto. Le bugie, come si sa, hanno le gambe corte e la verità è rapidamente emersa, grazie ai racconti degli agenti di pattuglia e al fatto che l'uomo fosse già noto alle forze dell'ordine, così come la sua targa.

Uomo già noto alle forze dell'ordine

Per lui, quindi, è scattata una doppia denuncia, per simulazione di reato e resistenza. E per fortuna che nell'inseguimento nessuno ci è andato di mezzo e si è fatto male.