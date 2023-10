Fan Village Atp Finals, 8mila mq di buon cibo e 4 campi da tennis. A Torino arriva il pickleball

Ottomila metri quadrati dedicati al cibo, agli sponsor e con un "giardino d'inverno" dove si potrà provare a giocare a tennis. Proseguono a ritmo serrato i lavori di allestimento del Fan Village in piazzale Grande Torino , che accoglierà gli spettatori delle Nitto ATP Finals , ma anche i curiosi e turisti.

Cantiere al via il 20 settembre

Dal 12 al 19 novembre al Pala Alpitour si sfideranno i migliori otto tennisti al mondo: al momento si sono già qualificati Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev e Jannik Sinner. Come già accaduto nelle passate due edizioni, chi ha comprato un biglietto per le partite potrà accedere anche al Fan Village, dove al momento sono al lavoro gli operai. Il cantiere ha preso il via lo scorso 20 settembre.