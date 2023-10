Il comandante della Forestale Andrea Rispoli in visita ai reparti piemontesi

Nella giornata del 24 ottobre si è recato presso il Comando Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” dove è stato accolto dal Gen.B. Benito Castiglia. Nell’occasione si è intrattenuto con i militari dei Nuclei Carabinieri Forestali, dei Nuclei CC Parco, dei Nuclei CC Cites, dei Nuclei Investigativi di Polizia Forestale, Ambientale a Agroalimentare (NIPAAF) delle varie province che quotidianamente espletano i compiti istituzionali sul territorio, non solo a contrasto dell’illegalità in danno alla natura ma anche per espletare una preziosa opera di monitoraggio ambientale e di controllo del territorio a supporto delle istituzioni e degli enti territoriali. All’incontro erano presenti anche i Comandanti del Reparto CC Parco Nazionale della Val Grande, dei Gruppi CC Forestali della Regione, del Reparto Tutela Agroalimentare e del Nucleo Operativo Ecologico di Torino, nonché una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Forestali (A.N.F.O.R.). Il Generale si è poi recato presso le sedi del Reparto Tutela Agroalimentare e del Nucleo Operativo Ecologico di Torino per incontrare il personale che vi opera. Presso il Nucleo Operativo Ecologico c’è stato anche un momento di saluto con il Direttore di Arpa Piemonte l’Ing. Secondo Barbero.