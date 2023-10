Metro Torino, arrivano le barriere contro i furbetti che saltano i tornelli

Nella fermata Bengasi della metropolitana arrivano i varchi "anti furbetto" . GTT ha completato infatti la posa delle nuove barriere, alte un metro e ottanta, in sostituzione di quelle precedenti di un metro e venti. Una misura per migliorare la sicurezza: lo sbarramento più alto impedisce infatti "il salto" dei varchi , il passaggio di persone che tentano di accedere alla linea 1 senza pagare il biglietto.

"Un comportamento - come spiegano da GTT - che ha ripetutamente danneggiato gli impianti, con derivanti costi per la manutenzione. L'evasione tariffaria è un problema che va affrontato con fermezza e i nuovi varchi sono un passo importante in questa direzione".

Barriere in altre stazione

Le nuove barriere, finanziate da Infra.To, sono realizzate in un materiale trasparente e sono dello stesso modello installato nella stazione Porta Susa.

E dopo Bengasi, l'azienda di corso Turati valuterà nei prossimi mesi l'efficacia del tornello "anti salto" per estenderlo eventualmente anche in altre stazioni, in particolare nelle quattro attualmente in costruzione (Certosa, Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica).