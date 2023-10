Renzi show a Torino, rottama il Pd e attacca il Governo: “Hanno fatto la retromarcia su Roma, Meloni sia premier” [VIDEO]

Giacca blu e camicia a righe azzurrina. La prima dura poco, la seconda lo accompagna in un'ora di show davanti a oltre 200 persone. E’ uno show quello che Matteo Renzi inscena per la tappa torinese del tour “Volare Alto”. Il leader di Italia Viva dal palco del teatro San Giuseppe attacca tutti: Il Pd e il Governo, a destra e a sinistra. I sovranisti e i populisti.

La posizione di Italia Viva alle Regionali

Renzi, che ha annunciato la volontà di correre alle Europee nella circoscrizione piemontese, non si sbilancia sulla posizione di Italia Viva alle elezioni regionali: “E’ prematuro, ma alle europee correremo da soli: l’Europa ha bisogno di una bella sveglia. Sia i sovranisti di destra (Meloni e Salvini) che i populisti di sinistra (Schlein e Conte) non mi sembra stiano dando risposte su ambiente, innovazione tecnologica, investimenti, giustizia. Italia Viva corre, io ci metto la faccia: sono entusiasta di candidarmi in questa città carica di storia e di opportunità per l’Europa”.

Pd? “Fa fatica, sta con Conte ed è pro reddito di cittadinanza”

Alla precisa domanda sul Pd, che in queste ultime ore sembra far sempre più fatica a formare una coalizione che allarghi il campo, Renzi attacca: “Il Pd sta facendo fatica, punto. Lei pensi a chi ha votato il Pd ai tempi del 40%, credevamo nel Jobs Act. Ora sono diventati per il reddito di cittadinanza. Il Pd doveva sostenere le grandi battaglie in Europa, ora sta con Conte”. E dove si colloca quindi Italia Viva? “Al centro, l’unico posto che ha un significato”.

L’attacco di Renzi a Salvini e Meloni

Inevitabili poi gli attacchi al Governo, a Matteo Salvini e a Giorgia Meloni rea di aver messo in atto una “retromarcia su Roma”, intesa come la virata governativa rispetto alle promesse della campagna elettorale. “Hanno aumentato le tasse: assorbenti, prodotti per bambini, case, latte in polvere. Si vede che non c’è più Berlusconi, è la prima volta che la destra aumenta tutte le tasse. Tra un po’ tasseranno anche l'aria”.

“Hanno cambiato idea su trivelle, Europa, nato, trivelle. Su tutto. Tra un po’ Salvini finirà per fare il volontario in una Ong del Mediterraneo. Un suggerimento alla Meloni? Smetta di fare la vittima, inizi a fare la premier”.

Torino promossa

Lusinghiero, invece, il giudizio su Torino: “Sta facendo un grande lavoro. È un esempio di trasformazione, ma l’Europa deve svegliarsi o rischia di diventare una realtà in cui l’industria viene cancellata, l’innovazione viene cancellata. Nel mondo l’Europa non sta toccando palla, Torino può aiutare l’Europa e l’Europa può aiutare Torino”.