Lavanderia a Vapore: dal 2 al 5 novembre laboratori, eventi e performance in forma di scuola serale

La Lavanderia a Vapore di Collegno diventa la casa che accoglie la prima esperienza di EVENING SCHOOL ON CARE, 4 giorni non stop per un festival con laboratori, pratiche e performance, in forma di scuola serale, dal 2 al 5 novembre 2023 a Collegno. Il progetto è ideato da Lavanderia a Vapore, nell’ambito del progetto europeo On Mobilisation, con la co-curatela di Elisabetta Consonni e Daniele Ninarello.

Questa evening school vuole promuovere una dimensione orizzontale in cui circola e si trasmette in modo fluido un sapere che nasce dall’esperienza e dall’esperire, partendo dall’immagine della sera come zona umbratile in cui riscoprire quello che spesso viene rimosso dalla luce e da una visione del mondo razionale e illuminista. Un micro-festival aperto a tutti e tutte con laboratori, 3 performance e il Suq dei saperi, un’installazione immersiva che trasforma lo spazio del foyer in un mercato clandestino.

Le porte della Lavanderia a Vapore si aprono giovedì 2 novembre alle ore 10 per chiudersi domenica 5 novembre alle ore 19 in un alternarsi di talk, incontri e performance, con possibilità anche di trascorrere la notte del 3 novembre in Lavanderia per una esperienza collettiva del sonno insieme al Collettivo Amigdala.

Dichiara Chiara Organtini, coordinatrice di Lavanderia a Vapore: Abbiamo immaginato un programma con formati diversificati che vanno da workshop a sessioni di lavoro ma anche eventi performativi, per costruire una vera e propria scuola alternativa che promuove una modalità di trasmissione nello scambio reciproco di saperi, anche insegnati da persone che solitamente non ricoprono il ruolo di esperti.

Laboratori e workshop gratuiti, previa prenotazione online su form, con: Eliana Otta, Olimpia Fortuni e Corinna Ciulli, Marie Moise, Noura Tafeche, Elena Giannotti, Valerie Tameu, Michela Depetris.

Performance di Collettivo Amigdala (Elementare, 3 novembre dalle ore 23 all’alba), Daniele Ninarello (Healing Together, 4 novembre ore 20.45 – unico evento con biglietteria) e Michela Depetris (Wow Wide Web, 5 novembre ore 18).

Sabato 4 novembre, in occasione della Notte delle Arti Contemporanee, la Lavanderia ospita alle ore 20.45 la prima nazionale dello spettacolo Healing Together di Daniele Ninarello, artista che da anni condivide il proprio percorso di ricerca con la casa della danza di Collegno (spettacolo con biglietteria, da 5 a 20 euro su Vivaticket o la sera stessa)

Info: tel. 011.0361620 - www.lavanderiaavapore.eu