Barriera di Milano, due esercizi commerciai sanzionati per 6.000 euro per il non rispetto delle norme igienico-sanitarie

Nella notte del 26 ottobre, nel quartiere Barriera di Milano, è stato eseguita un'operazione di controllo straordinario del territorio, ad "Alto Impatto," condotta dai Carabinieri Oltre Dora con il supporto del NAS. L'obiettivo dell'operazione era garantire la sicurezza pubblica e far rispettare le norme igienico-sanitarie presso esercizi commerciali della zona.

Durante il servizio, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 6.000 euro a due esercizi commerciali per mancanza di "requisiti generali e specifici in materia di igiene". Nel quartiere Aurora, inoltre, nella stessa notte, un ristorante è stato sanzionato e i suoi generi alimentari, 100 kg, tra cui carne e pesce in cattivo stato di conservazione, sono stati posti sotto sequestro.