In occasione del periodo tradizionalmente dedicato alla commemorazione dei defunti, a Grugliasco l'ingresso al cimitero di via Cravero 178 (ang. via Leonardo Da Vinci), osserverà aperture straordinarie per facilitare l’ingresso dei parenti e dei familiari al campo santo: dal 30 ottobre al 2 novembre, dalle 8.30 alle 17.30.

Attenzione: ingresso consentito fino alle 17.15. Per Info: 011 4143406.