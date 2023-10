Askatasuna, la Cassazione riconosce l'associazione a delinquere: 6 misure cautelari

Un duro colpo ad Askatasuna è stato inflitto questa mattina dalla Digos: all’alba sono infatti state seguite sei misure cautelari e obblighi di firma verso alcuni militanti del centro sociale di corso Regina.

I provvedimenti sono stati emessi dopo che la corte di Cassazione ha riconosciuto il reato di associazione a delinquere, capo d’accusa mosso a seguito delle violenze di questi anni a Torino e in Val Susa, nella lotta No Tav.

“Accogliamo con soddisfazione il pronunciamento della Suprema Corte di cassazione sulle condanne a questi individui. Da anni sosteniamo che Askatasuna sia un covo di banditi che collabora con ex brigatisti e cerca di manipolare gli immigrati per farne una sorta di esercito al fine di reclutare nuovi militanti antagonisti. Questo fatto mette sicuramente in luce un problema che la politica non può ignorare. Chiediamo al sindaco Lorusso di intervenire per lo sgombero del centro sociale. Non si può più avere clemenza con questi individui, ed è giunto il momento che la politica si unisca in un fronte comune contro le azioni di Askatasuna” è il commento di Andrea Cerutti, consigliere regionale del gruppo Lega Salvini Piemonte.