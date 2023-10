Il giardino di via Col di Lana sommerso da piante e sporcizia: il problema sbarca in Consiglio Comunale

Un'area verde, situata tra via Chambéry e via Asiago, è da più di 10 anni uno spazio di degrado al limitare del quartiere di Pozzo Strada. Dalle vie limitrofe e dai palazzi circostanti si possono notare le altissime erbacce e la sporcizia depositata in quello che sarebbe dovuto essere in giardino dove costruire box privati, in base alle autorizzazioni rilasciate nel 2012. Ma negli anni i box non sono mai stati costruiti e l'area si è trovata sommersa dalla vegetazione e da detriti, legna e rifiuti, oltre che dalla dimora di topi e ratti.

Il problema del "giardino" di via Col di Lana è stato affrontato numerose volte in Circoscrizione 3, su proposta del consigliere Stefano Bolognesi, e a luglio era stato effettuato un sopralluogo da un tecnico del comune che ha visitato la zona insieme al coordinatore dei lavori pubblici della circoscrizione Marco Titli, per iniziare a pianificare una soluzione. Adesso il problema è arrivato anche in Consiglio Comunale grazie all'interpellanza del consigliere di Fratelli d'Italia Ferrante de Benedictis che chiede a Sindaco e Giunta se siano a conoscenza della condizione di disagio che l'area crea ai residenti e se sia fissata una data per la restituzione alla cittadinanza.