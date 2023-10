I cimiteri di Moncalieri e Nichelino si preparano alla celebrazione dei Defunti

A Moncalieri e Nichelino, come in tutte le città, sono giorni speciali quelli che portano alla celebrazione dei Defunti. Ed allora ecco tutto quello che c'è da sapere su orari, messe, trasporti e servizio interno navette.

Cimiteri di Moncalieri e Revigliasco

In occasione della ricorrenza dei Santi, si comunica che i cimiteri di Moncalieri e Revigliasco osserveranno i seguenti orari di apertura/chiusura:

● dalle ore 7:30 alle ore 17:45 fino a domenica 5 novembre

Nello stesso periodo, in ottemperanza all'Ordinanza Sindacale n. 80 del 11/10/2023, sono sospesi tutti i lavori di costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e sepolture private di ogni tipo, oltre a essere sospesa l’autorizzazione alla circolazione dei veicoli di imprese e privati a cui è normalmente concesso l’apposito permesso all’interno dei cimiteri.

Giovedì 2 novembre, alle ore 15, presso il Cimitero Urbano (di fronte al piazzale della chiesa) verrà celebrata la Santa Messa.

Si ricorda che, per il Cimitero Urbano di Moncalieri, è attivo il servizio di cortesia (accompagnamento al Cimitero Urbano con assistenza utenti) per i cittadini moncalieresi ultrasettantenni, diversamente abili e/o aventi difficoltà di deambulazione, per consentire un sereno e agevole accesso alla struttura cimiteriale tramite un'attività di assistenza e accompagnamento con veicoli elettrici.

Inoltre, fino al 2 novembre sarà istituito un servizio di navette gratuite per il Cimitero Urbano e per il Cimitero di Revigliasco. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 375-8079500.

Cimiteri di Nichelino e Stupinigi

A Nichelino, invece, in occasione della festa di Ognissanti, i cimiteri cittadini osserveranno il seguente orario.

Cimitero di Nichelino: aperto tutti i giorni, con orario continuato, dalle ore 8 alle 17.30 fino a domenica 5 novembre. Cimitero di Stupinigi: aperto tutti i giorni dalle 8 alle 16.30 fino a domenica 5 novembre

Presso il cimitero di Nichelino è a disposizione un servizio di navetta interna per anziani e persone con difficoltà motorie. Mercoledì 1 novembre, alle ore 15.30, è in programma la Santa Messa in suffragio dei defunti.

A Nichelino la linea 1 urbana sarà gestita con l’orario festivo fino a domani, mercoledì 1° novembre, e la linea sarà gratuita.