Carenza di Medici, Icardi: "Il Piemonte assistenza garantita a chi è rimasto senza dottore. Aiuti da Asl e specializzandi"

In questo contesto, le Asl adottano continuamente soluzioni operative per garantire assistenza sanitaria ai cittadini rimasti privi del rispettivo medico in quanto cessato a diverso titolo (es. quiescenza o trasferimento), attraverso medici e risorse proprie.

A spiegarlo, oggi in Consiglio Regionale, è stato l'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, in risposta a un'interrogazione riguardante in particolare la Asl To3. La Regione Piemonte ha precisato che si tratta di una norma di carattere transitorio valida fino al 31 dicembre 2026. Inoltre, si è provveduto a dare attuazione alla proroga relativa alla possibilità per i laureati in medicina generale, rispettivamente iscritti al corso di formazione in medicina generale e ai corsi di specializzazione in pediatria, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda le attività ordinarie, Icardi ha informato che nel mese di settembre 2023 la Regione ha proceduto a pubblicare gli incarichi vacanti residui del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta.

Dialisi all'ospedale di Ivrea, "Interventi entro fine anno"

Durante il Consiglio regionale, Icardi ha anche risposto su altre questioni: tra queste, la ristrutturazione della Dialisi di Ivrea. "Entro fine anno di concluderanno gli interventi", ha spiegato, "che prevedono anche la progettazione esecutiva di riqualificazione e adeguamento impiantistico. Dopo potranno essere definite nel dettaglio le tempistiche di esecuzione e completamento dei lavori".

Sant'Anna, previsto il potenziamento dell'ambulatorio di perineal care

Interrogato sulla situazione del Sant'Anna, in particolare sulla prevenzione, diagnosi e cura dell'incontinenza urinaria e fecale, Icardi ha invece spiegato: "Partecipa all'attività della rete regionale mediante la presenza di un Centro di II° livello. Il presidio ospedaliero riconosce l’attività di continuità delle cure e assistenza che la struttura complessa Ginecologia e Ostetricia 4 garantisce nei confronti delle donne che hanno partorito presso la suddetta struttura complessa, attraverso un ambulatorio di I° livello di Perineal Care".

Presidio Valletta, "Il progetto è trasformare in cavs 177 posti letto"

Infine, sul Presidio Valletta, oggetto di un importante progetto per concentrare e incrementare i posti letto di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria (CAVS) distribuiti in varie strutture, in un'unica struttura sanitaria, con miglioramento significativo del livello assistenziale offerto ai cittadini. "Saranno trasformati tutti i 177 posti letto disponibili in letti CAVS a beneficio di tutti gli ospedali metropolitani e a contrasto del sovraffollamento dei Pronto Soccorso", ha detto Icardi. Nel Presidio Valletta sono presenti due Nuclei Hospice, la cui attività è finalizzata ad offrire le migliori cure palliative, quando non possono essere svolte al domicilio e a garantire l’accoglienza dei familiari. Il Presidio Valletta è, inoltre, sede poliambulatoriale della struttura aziendale della Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico e di un’attrezzatissima palestra per la Fisioterapia e per la Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico. "Sono inoltre iniziati i lavori per la realizzazione della COT Fornitura Protesica/Integrativa, la cui conclusione è prevista entro la fine dell’anno".

"Oltre a tutte queste attività, che rimarranno, sono state programmate durature e importanti implementazioni che consistono nella realizzazione di un Ospedale di Comunità (i cui lavori inizieranno entro il prossimo mese di novembre per concludersi entro il 31 dicembre 2025) e di una Casa di Comunità (i cui lavori dovrebbero iniziare il 30 giugno 2024 per concludersi entro il 31 dicembre 2026)", ha concluso l’assessore.