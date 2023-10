Ponti e infrastrutture stradali, approvati progetti esecutivi di manutenzione per due milioni e 550mila euro

Questa mattina la Giunta comunale, su proposta dall'assessore alla Cura della città Francesco Tresso, ha approvato i progetti esecutivi relativi ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria su cinque ponti cittadini, di rinforzo strutturale e risanamento conservativo di un nuovo tratto del sottopasso Lingotto, di rinforzo delle opere di sostegno di una strada collinare. I lavori, per un totale di 2 milioni e 550mila euro, saranno finanziati con nuovi mutui stipulati dalla Città.

L'assessore Tresso ha commentato: "La Città di Torino gestisce sul suo territorio circa 250 infrastrutture stradali - ponti sui fiumi e ponticelli sui rivi collinari, passerelle pedonali, sottopassi veicolari, cavalcaferrovie -. Si tratta di un patrimonio ingente, il cui stato di salute è monitorato in maniera puntuale dai nostri uffici, con l'obiettivo di individuare di volta in volta le priorità di intervento al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini e, dove necessario, adeguare alla normativa i dispositivi di ritenuta presenti".

Il primo provvedimento riguarda l’adeguamento normativo dei dispositivi di sicurezza e la manutenzione della pavimentazione stradale di cinque ponti cittadini: cavalcavia di corso Regina su corso Marche, ponte di corso Regina Margherita sulla Dora, ponte delle Benne sulla Dora in corrispondenza di corso Regio Parco, cavalcaferrovia di corso Sommelier e cavalcavia di via Pietro Cossa su corso Regina Margherita. Il costo dei lavori è di 700 mila euro.

La seconda delibera riguarda l’approvazione del quarto lotto di lavori nel sottopasso Lingotto, relativi al completamento degli interventi di risanamento conservativo e di rinforzo strutturale del manufatto nel tratto di galleria al di sotto del parco Millefonti e dei successivi tratti verso corso Unità d’Italia. Il costo dei nuovi interventi è di 1 milione e 600mila euro. Attualmente il sottopasso è interessato dai lavori nel tratto sottostante via Nizza, in quello sotto via Ventimiglia e di parte del tratto di galleria sotto il parco Millefonti; si sono invece da tempo conclusi i lavori nel tratto di galleria sotto via Genova.

La terza delibera, infine, riguarda un intervento di manutenzione straordinaria che verrà effettuato sulla scogliera in pietra di sostegno di strada del Cartman, lungo il Rio omonimo. I lavori consistono nella demolizione integrale del manufatto esistente e nella sua sostituzione con una nuova scogliera in massi cementati, nel posizionamento in sommità di un nuovo dispositivo di ritenuta e nel rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto interessato. Il costo dei lavori è di 250 mila euro.