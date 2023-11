Bar da incubo in via Nizza: oltre 23Kg di pollo e riso mal conservati nella spazzatura e bacinelle

In via Berthollet sanzionato un alimentari: durante i controlli multe per oltre 40mila euro

Oltre 40mila euro di multa. E' questo l'esito dei controlli di Polizia di Stato e Ferroviaria, Finanza e Municipale davanti a Porta Nuova e nelle vie vicine.

Oltre 10mila euro di multa

L'attività di lunedì pomeriggio nella zona della stazione ferroviaria ha permesso di identificare 169 persone, il controllo di 6 negozi e l’elevazione di sanzioni per oltre 10.000 euro.

Nel corso dell’attività, è stato ispezionato un alimentari con annesso laboratorio di gastronomia in via Berthollet, dove la Polizia Municipale ha riscontrato diverse violazioni. Tra queste la mancata esposizione dei prezzi in modo chiaro e dell’autorizzazione dei mezzi pubblicitari: per il titolare è scattata una multa da oltre mille euro.

Bar di via Nizza da incubo

In un bar di via Nizza è stato riscontrato il cattivo stato di conservazione di oltre 23 chili di pollo e riso. La carne era infatti riposta in bacinelle di plastica non idonee alla conservazione degli alimenti, mentre il riso in un bidone della spazzatura. Considerati, pertanto, i rischi per la salute umana, gli alimenti sono stati sottoposti a sequestro.

Lavoratori in nero

La Municipale ha riscontrato diverse violazioni amministrativa: il proprietario è stato sanzionato per 8mila euro. La Finanza ha inoltre scoperto due lavoratori in nero.

Bar abusivo in via Sant'Anselmo

La scorsa settimana è invece stata controllata una gastronomia etnica in via Galliari, già diffidata in passato di proseguire l'attività, oltre ad una una caffetteria di via Sant’Anselmo gestita da cinesi che esercitava abusivamente attività commerciale. Complessivamente è stata fatta una multa di oltre 31mila euro per le violazioni accertate.