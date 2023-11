Moncalieri apre quattro centri per aiutare chi non è pratico delle nuove tecnologie e ridurre il divario digitale

Una risposta ed un aiuto a coloro (soprattutto i più anziani) in difficoltà con le nuove tecnologie e il digitale. Lunedì 6 novembre alle ore 17.30 presso la Bottega Limone in via Pastrengo 88 Moncalieri apre al pubblico le porte di uno dei quattro centri dedicati all’assistenza e formazione ai cittadini per affrontare le sfide digitali: SPID, CIE e APP IO non saranno più delle parole difficili da capire.

Per muoversi nella rete

Nei quattro spazi, infatti, le persone riceveranno un supporto pratico per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e scoprire come effettuare videochiamate e navigare in rete.



“L’obiettivo è accrescere le competenze digitali di base della cittadinanza per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile di Internet e delle nuove tecnologie”, afferma Davide Guida, assessore ai Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica.

Ridurre il divario digitale

“Per evitare che il divario digitale si trasformi in esclusione anche sociale o in perdita di opportunità o accesso ai servizi, è necessario fornire strumenti adeguati ed efficaci, affinchè tutti possano beneficiare appieno delle opportunità offerte dal mondo digitale”, conclude Guida.