Dal 2 dicembre il Natale è Reale a Stupinigi: mercatino, notte bianca e musical alla Palazzina di Caccia

Il conto alla rovescia è iniziato. Tra un mese, sabato 2 dicembre, la Palazzina di Caccia di Stupinigi si trasforma in un luogo ancora più magico e incantato per far vivere a grandi e piccini la magica atmosfera delle feste.

Tra novità e conferme

Torna anche quest'anno, infatti, l'appuntamento con Natale è Reale, ospitato come di consueto nella splendida residenza sabauda del Comune di Nichelino. Il fantasmagorico Villaggio di Elfi, ricco di nuove attrazioni e suggestioni, sarà popolato da elfi a lavoro per far divertire con performance di circensi, storie, giochi e bellissimi laboratori con cui sprigionare l'arte e creare un oggetto natalizio da portare a casa.

Si potrà conoscere l'amico orso, le fedelissime Renne e Babbo Natale accoglierà gli ospiti nel suo studio per ricevere la vostra toccante letterina di natale. Altrimenti che Santa Claus sarebbe? Se siete alla ricerca del regalo natalizio sbirciate tra le originali bancarelle del mercatino, dove si potranno trovare doni artigianali e solidali, mentre per una pausa di gusto si potrà approfittare delle prelibatezze del xsmas street food prima di meravigliarsi nel fantastico museo della Palazzina di Caccia, osservare l’ingegnoso presepe meccanico e partecipare al divertente ed emozionante Musical natalizio.

Dal 2 al 17 dicembre

La grande novità di quest’anno si chiama Christmas Balloons Experience. Il mondo brioso del Natale ti abbraccerà con incredibili e giganti sculture artistiche di palloncini realizzate in esclusiva dai balloon artists di Rocca Fun Factory. Venite a conoscere l’elefante Fritz che nel suo cortile vi ospiterà con uno spettacolare gioco di luci natalizie in mapping perché l’atmosfera del Natale regni sovrana sulla Reggia. L'appuntamento è dal 2 al 17 dicembre.

Per ulteriori info cliccare su WWW.NATALEREALE.IT