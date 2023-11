Sicurezza, arriva anche l'esercito per presidiare le stazioni di Porta Nuova e Porta Susa

Arriva anche l'esercito per presidiare le stazioni di Porta Nuova e Porta Susa

Nell'ambito del rafforzamento dei dispositivi di controllo e sicurezza delle stazioni, il prefetto di Torino Donato Cafagna ha convocato nel pomeriggio odierno una riunione di coordinamento delle Forze di Polizia allargata alla partecipazione di Esercito e Polizia Ferroviaria.

In tale sede, considerate le maggiori risorse destinate a Torino dal Comando Nazionale presieduto dal Ministero dell'Interno, sono state definite le modalità di impiego di un contingente di 29 militari che verranno impegnati in attività di pattugliamento all'interno delle stazioni di Porta Nuova e Porta Susa, in collaborazione con personale della Polizia Ferroviaria.

Il personale militare sarà operativo per questi servizi a partire già da domani, venerdì 3 novembre.