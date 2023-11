Riapre al pubblico il parcheggio Lancia: tariffe agevolate per chi vive nella Circoscrizione 3

Da lunedì riapre al pubblico il parcheggio in struttura Lancia, situato in piazzale Chiribiri angolo via Lancia. Il multipiano di quattro piani, riqualificato in questi mesi, dispone di 320 posti auto. I lavori hanno riguardato l'intera struttura che ora è dotata di nuovi impianti tecnologici e di sicurezza.

190 posti auto

Dal 6 novembre verranno inizialmente aperti i piani 0 e -1, per un totale di 190 posti auto, di cui 9 per persone con disabilità. Entro fine anno la struttura sarà disponibile nella sua interezza.

Tariffe agevolate per i residenti della 3

Per favorire la sosta di chi vive nella Circoscrizione 3, GTT ha dedicato ai residenti in collaborazione con il Comune di Torino, abbonamenti a tariffe agevolate. Il mensile costa 55 euro e il trimestrale 140,00 euro (con un risparmio ulteriore di circa 8 euro al mese).

Entrambi gli abbonamenti sono validi dalle 16.30 alle 9.00 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e nei giorni festivi hanno validità 24 ore. Per chi non vive nella zona, la tariffa di sosta ordinaria è di 1 all'ora, con la possibilità di un titolo forfettario giornaliero di 7 euro. L’intera offerta è disponibile sul sito internet www.gtt.to.it.