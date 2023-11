Il “rapinatore gentiluomo” tranquillizza i clienti prima dei colpi ma non sfugge ai carabinieri e viene arrestato

A Leinì i Carabinieri del locale Comando Stazione hanno bloccato e posto in stato di fermo un quarantunenne ritenuto colpevole di aver messo a segno due rapine ad esercizi commerciali nei giorni scorsi.

In particolare, l’uomo, sempre camuffato con cappellino o cappuccio e mascherina chirurgica, armato di pistola, avrebbe messo a segno una prima rapina ad una farmacia di Leinì il 13 ottobre scorso, una seconda a danno del supermercato Carrefour Express di Chivasso, il 23 ottobre, nonché un tentativo al supermercato Mercatò di Brandizzo, non andato a termine per chiusura del negozio.

Nella farmacia ha tranquillizzato una cliente in fila prima di fare il colpo. I militari dell’Arma di Leinì, individuato il colpevole grazie ad alcune testimonianze, pedinamenti ed attività tecniche, hanno dovuto stringere i tempi dell’indagine e porlo in stato di fermo per il rischio concreto di reiterazione del reato nonché del pericolo di fuga trattandosi di persona straniera, irregolare sul territorio, senza fissa dimora. Peraltro, nel corso della perquisizione nel domicilio temporaneo è stata rinvenuta una valigia con lo stretto necessario che l’uomo aveva preparato per darsi alla fuga. L’uomo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria di Ivrea e accompagnato presso la casa circondariale della stessa cittadina.