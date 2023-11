AAA volontari cercasi per il Servizio Emergenza Anziani di Moncalieri

Prima le difficoltà innescate dall'emergenza Covid, poi quelle economiche innescate prima dalla pandemia e poi dalla guerra, oltre che dalla congiunta poco favorevole. Fatto sta che il Servizio Emergenza Anziani di Moncalieri oggi vive un momento di grossa difficoltà ed ha bisogno del sostegno di nuovi volontari.

Le difficoltà degli ultimi anni

L'associazione Sea fornisce supporto e aiuto agli ultrasessantenni effettuando servizi di accompagnamento con auto per esigenze di visite mediche, pratiche varie e per fare la spesa. Ed è proprio nella ricerca di autisti che vogliano donare il proprio tempo per aiutare chi è meno fortunato l’appello lanciato dal sodalizio moncalierese.

Sono circa 30.000 i chilometri all’anno percorsi dai volontari del Sea Moncalieri, che non dispone di auto sociali. La conseguenza? Questi compiti vengono svolti da volontari, per la maggior parte pensionati, che utilizzano la propria auto e danno disponibilità del loro tempo libero per uno o più giorni alla settimana. Ma il loro numero è diminuito negli ultimi anni, di qui la richiesta che arriva dalla sede di Casa Vitrotti, il centro anziani di viale della Stazione.

Come contattare il Sea

L’orario d'ufficio è lunedì, mercoledì, venerdì pomeriggio; martedì e giovedì al mattino. Si può telefonare al numero 0116403003 oppure scrivere una mai ad assoseamoncalieri@gmail.com. Donare un pò del proprio tempo può fare la differenza per molte persone anziante.