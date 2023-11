“ToEasy”, il trasporto con minibus a portata di click: a cosa serve e come funziona

Per le persone con disabilità sarà più facile spostarsi in città grazie alla nuova App ‘TOEasy’. Pensata per gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto individuale, cittadini di età superiore ai 2 anni con gravi disabilità motorie residenti a Torino, l’applicazione facilita l’acquisto dei biglietti e la prenotazione delle corse con i minibus attrezzati.

A curare la progettazione e la realizzazione di ‘TOEasy’ la società partecipata 5T, che ha coinvolto attivamente gli utenti nel processo di sviluppo e revisione dell’applicativo, al fine di garantire condivisione e co-progettazione, e i cui feedback sono stati fondamentali nel processo di miglioramento della app.

Con ‘TOEasy, disponibile da oggi e compatibile con i sistemi iOS e Android, gli utenti del servizio del Comune di Torino, più conosciuto con la denominazione ‘Buoni Taxi’, potranno acquistare i ticket digitali con tariffe dedicate e utilizzarli; prenotare on-demand le corse e visualizzare i viaggi prenotati; ottenere il rimborso dei biglietti non utilizzati; annullare le corse prenotate.

Un modo più immediato e semplice per usufruire del servizio con il quale si intende migliorare l’accessibilità, non solo del trasporto pubblico ma di tutta la città, reso evidente anche nel nome scelto per la App e dal logo che l’accompagna, un ticket, a portata di clic, che abbraccia lo slancio della carrozzina. Inoltre, per aiutare a prendere confidenza con ‘TOEasy’ è stato realizzato anche un video tutorial.

“Confidiamo che l’App possa essere un ulteriore utile strumento a supporto delle persone con disabilità che nella Città utilizzano il servizio – spiega il Presidente di 5T Giuseppe Pezzetto -. Un concreto esempio di come l’innovazione e, nello specifico la digitalizzazione, possa diventare un facilitatore nell’accesso ad importanti servizi pubblici. Un percorso di accompagnamento da sempre presente nel DNA di 5T”.

«Sono orgogliosa che questa applicazione molto utile e attesa, già presentata al Tavolo di concertazione delle politiche del trasporto per le persone con disabilità, diventi finalmente realtà - commenta l’Assessora alla Mobilità Chiara Foglietta - Questo applicativo semplifica il processo di prenotazione e di utilizzo dei biglietti offerti dal Comune di Torino e, conseguentemente, potrà migliorare la mobilità delle persone con disabilità. Il nostro obiettivo è di rendere la città sempre più accessibile consentendo a tutti raggiungere luoghi di interesse pubblico e privato in autonomia”.