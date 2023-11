L'associazione Icare e il Comune di Settimo Torinese in aiuto di anziani e fragili

Sabato 11 novembre, a mezzogiorno, in Piazza della Libertà a Settimo Torinese si svolgerà la cerimonia di consegna all'associazione Icare di un mezzo destinato al trasporto di pazienti fragili. È il traguardo finale di un progetto che ha visto coinvolti l'associazione Icare, che si occupa di sostegno ai caregiver familiari, la società Global Mobility System, il Comune di Settimo e varie aziende del territorio.

"L'obiettivo finale è sostenere i pazienti fragili e le loro famiglie erogando un servizio di trasporto in ospedale per prelievi, visite e terapie – spiega la presidente di Icare Tiziana Cravero – Per questo, abbiamo stretto un accordo con la società Global Mobility System, che ci ha messo a disposizione un Doblò attrezzato per il trasporto di carrozzine in comodato gratuito".

Il progetto si regge sul decisivo sostegno di aziende ed attività commerciali del territorio: molte di loro hanno scelto di finanziare l'iniziativa, e il mezzo recherà i loro loghi. Anche il Comune ha deciso di supportare il progetto concedendo il patrocinio.

"Grazie a questo mezzo, Icare potrà potenziare la sua offerta alla cittadinanza e ai caregiver in particolare – aggiunge l'assessore al welfare Angelo Barbati – Con questo servizio, consentiamo ai pazienti di raggiungere cliniche e ospedali con costi davvero ridotti, grazie al decisivo sostegno dei volontari, non semplici “autisti” ma persone in grado di ascoltare e sostenere le persone fragili".